В ГБР придумали, как справиться c конфликтом интересов экс-адвоката Януковича Бабикова

Нового зампреда Государственного бюро расследований, экс-адвоката Януковича Александра Бабикова не будут допускать в ведомстве к делам Майдана.

Источник: Укринформ

Прямая речь следователя 3 отдела ГБР Артема Яблонского: "Распределены функции, полномочия между заместителями директора ГБР, и он (Бабиков - ред.) не имеет никакого отношения к расследованию этих дел...

То есть опасения общества по данному поводу беспочвенны, уже нет никакого конфликта интересов...То есть ни почта, ни другие материалы не будут попадать к первому заместителю по данным вопросам".

Детали: В то же время прокурор Офиса генпрокурора Алексей Донской отметил, что ему не известно, каким образом это будет организовано, в частности, в случае фактического отсутствия директора ГБР, когда его полномочия исполняет первый заместитель.

По словам Донского, он "несколько раз пересекался" с Бабиковым, когда тот защищал Януковича: "Мне казалось, что он был очень предан интересам защиты того человека, которого он защищал".

Напомним: