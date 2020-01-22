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В ГБР придумали, как справиться c конфликтом интересов экс-адвоката Януковича Бабикова

Среда, 22 января 2020, 17:38
В ГБР придумали, как справиться c конфликтом интересов экс-адвоката Януковича Бабикова

Нового зампреда Государственного бюро расследований, экс-адвоката Януковича Александра Бабикова не будут допускать в ведомстве к делам Майдана.

Источник: Укринформ

Прямая речь следователя 3 отдела ГБР Артема Яблонского: "Распределены функции, полномочия между заместителями директора ГБР, и он (Бабиков - ред.) не имеет никакого отношения к расследованию этих дел...

То есть опасения общества по данному поводу беспочвенны, уже нет никакого конфликта интересов...То есть ни почта, ни другие материалы не будут попадать к первому заместителю по данным вопросам".

Детали: В то же время прокурор Офиса генпрокурора Алексей Донской отметил, что ему не известно, каким образом это будет организовано, в частности, в случае фактического отсутствия директора ГБР, когда его полномочия исполняет первый заместитель.

По словам Донского, он "несколько раз пересекался" с Бабиковым, когда тот защищал Януковича: "Мне казалось, что он был очень предан интересам защиты того человека, которого он защищал".

Напомним:

  • Экс-адвокат, ныне первый заместитель председателя ГБР Бабиков работал в объединении Aver Lex, известном защитой экс-президента Виктора Януковича. Как свидетельствуют данные реестра судебных решений, адвокат лично представлял интересы Януковича в деле о препятствовании и насилии против майдановцев. В частности, Бабиков участвовал в обжаловании решения, которым Януковичу назначили бесплатного адвоката.
  • Бабиков был назначен вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам с призывом противодействовать его назначению из-за "очевидного прямого конфликта интересов".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБРБабиковМайданЯнукович
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