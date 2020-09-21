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НАПК заявляет о давлении со стороны ГБР

Понедельник, 21 сентября 2020, 21:50
НАПК заявляет о давлении со стороны ГБР

Руководство Государственного бюро расследований пытается оказывать давление на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за действий для разрешения конфликта интересов у руководителей бюро Александра Бабикова и Александра Соколова, заявил глава НАПК Александр Новиков.

Источник: глава НАПК Новиков

Детали: Прямая речь Новикова: "Конфликт интересов у заместителя директора ГБР Бабикова будет постоянным. Единственным мероприятием [для полного разрешения конфликта интересов] в этом случае может быть только его увольнение с должности".

Детали: Он направил письмо в комитет Совета, в котором отмечается, что заместитель директора ГБР и бывший адвокат экс-президента Виктора Януковича Бабиков работает в условиях потенциального конфликта интересов, осуществляя руководство ГБР, которое занимается расследованием дел Майдана.

Новиков рассказал, что НАПК также внесло предписание в. о. директора ГБР Соколову о непредоставлении работниками ГБР информации о конфликте интересов у него и его заместителя. Так, НАПК имеет основания считать, что "Соколов не осуществил меры по устранению конфликта интересов", насчитав премию и другие выплаты самому себе.

Напомним: В марте НАПК заявляло, что назначение Бабикова заместителем директора ГБР могло вызвать конфликт интересов, но он уже устранен.

Украинская правда

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Темы: НАПКГБРБабиков
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