Зеленский прокомментировал вероятность встречи с Путиным в Израиле

Президент Владимир Зеленский не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным в Израиле, чтобы обсудить обмен пленными.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на общение президента Владимира Зеленского с журналистами в Давосе

Дословно: "О вероятности этой встречи - может быть, поскольку есть вопрос об обмене пленными, вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это".

Что было ранее: 22 января помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский просил о встречи с Владимиром Путиным во время визита в Израиль.

В ответ на вопрос, пришлось ли Кремлю отказать во встрече с Зеленским, Ушаков ответил: "Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встречах, с учетом графика эти встречи, по крайней мере продолжительные, не представляются возможными".

Напомним: