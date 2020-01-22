Зеленский прокомментировал вероятность встречи с Путиным в Израиле

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Среда, 22 января 2020, 20:47
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным в Израиле, чтобы обсудить обмен пленными.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на общение президента Владимира Зеленского с журналистами в Давосе

Дословно: "О вероятности этой встречи - может быть, поскольку есть вопрос об обмене пленными, вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это".

Что было ранее: 22 января помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский просил о встречи с  Владимиром Путиным во время визита в Израиль.

В ответ на вопрос, пришлось ли Кремлю отказать во встрече с Зеленским, Ушаков ответил: "Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встречах, с учетом графика эти встречи, по крайней мере продолжительные, не представляются возможными".

Напомним:

  • Формальным поводом визита в Израиль для Владимира Путина является участие в Международном форуме памяти Холокоста и открытие памятника жертвам блокады Ленинграда. Но от него ждут не только этого: больше всего Израиль рассчитывает на возвращение 26-летней израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотиков, и конструктивный разговор о Сирии, отмечает русская служба ВВС.

Темы: Зеленский Путин Израиль


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