Министр Новосад объяснила "неудачное" высказывание о зарплате 36 тысяч гривен

Министр образования и науки Анна Новосад признала, что неудачно высказалась в отношении зарплаты 36 тысяч гривен, которой недостаточно для содержания ребенка.

Источник: Анна Новосад в Facebook

Дословно: "Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривен, учителя с 30-летним стажем в 8 тысяч, или работа ученых на 0.75 ставки. Я осознаю, что изменений в системе образования и науки не будет до тех пор, пока мы не начнем нормально платить профессиональным людям...

При этом я поддерживаю позицию Кабмина, зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы. Это должна быть четкая и прозрачная система.

Я понимаю, что формулировка в моем интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко.

Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно".

Что предшествовало: 20 января министр пожаловалась на "неконкурентную" зарплату в 36 тысяч гривен.

Она, в частности, сказала: "В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую ​​зарплату я ее не смогу содержать".

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