Кулеба и Арахамия уже опровергают заявление об отказе от евроинтеграции

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Среда, 22 января 2020, 23:11

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба настаивает? что несмотря на заявления главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамия, Украина не откажется от евроинтеграции.

Об этом он написал в своем Facebook, комментируя скандальное заявление Арахамии.

Кулеба не стал объяснять причины резонансного заявления, которое прозвучало от депутата, но заверил, что вопреки словам Арахамии, европейская интеграция Украины продолжится.

"Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, так как курс на членство в ЕС остается неизменным и необратимым", - заверил вице-премьер, отметив, что отклонения от этого правила возможны только в исключительных случаях.

Он также рассказал, что провел телефонный разговор с Арахамией. "Он того же мнения. Все остальное - фигура речи", - написал вицепремьер.

Вскоре публичный комментарий по этому поводу публиковал и сам Арахамия. Однако он напрямую не стал комментировать или опровергать свои слова о необходимости остановить гармонизацию украинского законодательства с европейским.

"Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями. В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти ...

Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои интегрируясь в Европейский Союз. Все остальное - lost in translation ", написал он.

Напомним:

  • Ранее глава фракции "Слуга народа" заявил, что Украине следует временно отказаться от политики так называемой "гармонизации национального законодательства" с законодательством Европейского Союза.

Европейская правда

Темы: Арахамия евроинтеграция


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