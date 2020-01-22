Рябошапка возбудил дело по заявлению потерпевшего, которого Кива ударил головой в лицо

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января ударил потерпевшего головой в лицо".

Детали: Событие квалифицировали по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

В соответствии с законодательством только генеральный прокурор имеет право открыть производство в отношении народного депутата.

Что предшествовало: В ресторане "Моссо" в Киеве произошла драка между Кивой и другим гостем заведения.

На записи видно, как депутат подходит к другому мужчине и внезапно бьет его головой в лицо. В ответ тот наносит Киве удар в лицо.