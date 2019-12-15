В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения.

Источник: Госслужба статистики Украины

Детали: Пробная перепись проводится в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.

Отмечается, что обход помещений переписчиками продлится до 23 декабря включительно.

Информация о том, что жители дома участвуют в пробной переписи, должна быть размещена возле подъездов, а в почтовых ящиках жителей должны быть листовки с информацией о переписи.

Переписчики должны иметь соответствующее удостоверение с голограммой, планшет, жилет с логотипом переписи на груди и спине, а по требованию жителей, участвующих в переписи, должны предъявить паспорт.

Дословно: "Документального подтверждения ответов на вопросы переписчиков не требуется. Информация от жителей - конфиденциальная и защищена законом, предоставленные данные не подлежат распространению и используются только для статистических целей", - сообщили в Госслужбе.

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