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В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения

Воскресенье, 15 декабря 2019, 13:33
В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения

В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения. 

Источник:  Госслужба статистики Украины

Детали: Пробная перепись проводится в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.

Отмечается, что обход помещений переписчиками продлится до 23 декабря включительно.

Информация о том, что жители дома участвуют в пробной переписи, должна быть размещена возле подъездов, а в почтовых ящиках жителей должны быть листовки с информацией о переписи.

Переписчики должны иметь соответствующее удостоверение с голограммой, планшет, жилет с логотипом переписи на груди и спине, а по требованию жителей, участвующих в переписи, должны предъявить паспорт.

Дословно: "Документального подтверждения ответов на вопросы переписчиков не требуется. Информация от жителей - конфиденциальная и защищена законом, предоставленные данные не подлежат распространению и используются только для статистических целей", - сообщили в Госслужбе. 

Узнать больше: 

Посчитать украинцев. Как будет проходить перепись населения 2020?

Напомним, 

  • 1 декабря в части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ стартовал первый этап пробной переписи населения.
  • В Госслужбе статистики Украины сообщали, что Всеукраинскую перепись населения планируют провести в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что запланированная перепись населения состоится в 2020 году, подчеркнув, что правительство ищет возможность сделать это с использованием онлайн-инструментов.
  • На выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением Всеукраинской переписи населения, в бюджет-2020 планируется заложить 3 миллиарда 431 миллион гривен.
  • Во время всеукраинской переписи населения, которая запланирована на декабрь 2020 года, украинцам будут ставить около 10 вопросов.
  • Последняя перепись состоялась в 2001 году.

Украинская правда

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Темы: перепись населениясоциологияКиев
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