В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения
В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения.
Источник: Госслужба статистики Украины
Детали: Пробная перепись проводится в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.
Отмечается, что обход помещений переписчиками продлится до 23 декабря включительно.
Информация о том, что жители дома участвуют в пробной переписи, должна быть размещена возле подъездов, а в почтовых ящиках жителей должны быть листовки с информацией о переписи.
Переписчики должны иметь соответствующее удостоверение с голограммой, планшет, жилет с логотипом переписи на груди и спине, а по требованию жителей, участвующих в переписи, должны предъявить паспорт.
Дословно: "Документального подтверждения ответов на вопросы переписчиков не требуется. Информация от жителей - конфиденциальная и защищена законом, предоставленные данные не подлежат распространению и используются только для статистических целей", - сообщили в Госслужбе.
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Напомним,
- 1 декабря в части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ стартовал первый этап пробной переписи населения.
- В Госслужбе статистики Украины сообщали, что Всеукраинскую перепись населения планируют провести в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года.
- Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что запланированная перепись населения состоится в 2020 году, подчеркнув, что правительство ищет возможность сделать это с использованием онлайн-инструментов.
- На выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением Всеукраинской переписи населения, в бюджет-2020 планируется заложить 3 миллиарда 431 миллион гривен.
- Во время всеукраинской переписи населения, которая запланирована на декабрь 2020 года, украинцам будут ставить около 10 вопросов.
- Последняя перепись состоялась в 2001 году.