В Херсоне сожгли офис партии Шария

Неизвестные сожгли офис "Партии Шария" в Херсоне, полиция открыла производство.

Детали: полиция Херсонской области, "Партия Шария. Херсон" в Facebook

Дословно полиция: "В Херсоне полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" по факту поджога офисного помещения в центре города".

Детали: Офис партии на первом этаже 5-этажного жилого дома по улице Университетской подожгли около 23:50 22 января.

Работники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет.

Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что помещение подожгли намеренно. По данным правоохранителей, злоумышленник разбил окно и забросил внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом.

С места преступления изъяли вещественные доказательства, которые направили на исследование. Полиция разыскивает злоумышленников.

"Партия Шария. Херсон" сообщила в соцсети, что подожгли ее офис.