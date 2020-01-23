Убийственный коронавирус: санитары минздрава будут встречать самолеты из Китая
Сотрудники лабораторного центра Министерства здравоохранения и члены экипажей будут опрашивать пассажиров самолетов, следующих из Китая, о самочувствии.
Источник: брифинг Минохраны здоворья из-за нового коронавируса из Китая, исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин
Прямая речь Кузина: "Прямого авиасообщения с китайским Уханем в Украине нет, но есть с Китаем. Сегодня в 13.00 прибыл самолет из города Санья и санитарными подразделениями лабораторного центра Министерства здравоохранения было проведено прием этого самолета.
Не вводится никаких дополнительных средств ухода за пассажирами, но вместе с членами экипажа проводится совместный опрос или проверка наличия обращений, или плохого самочувствия.
Таким образом, каждый день санитарно-карантинные подразделения будут встречать совместно с госпогранслужбой самолеты, которые имеют прямое сообщение с Китаем. Дополнительных мер пока не будет введено".
Детали: При этом, по словам Кузина, инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.
Отметим, что многие пассажиры осуществляют перелет из Китая в Украину с пересадками в других странах, например, Беларуси, Казахстане.
По состоянию на 23 января, коронавирусом заражено не менее 633 человек, из них 95 пациентов находятся в критическом состоянии. 17 жителей Уханя погибли.
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Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
- Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
- От коронавируса в Китае умерло по меньшей мере 17 человек.