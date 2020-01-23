Часть украинских нардепов полетели в Давос за счет фондов и олигарха Пинчука

Часть народных депутатов Украины, которые прилетели на 50-й Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, заявили, что дорогу и их проживание финансирует Украинский дом в Давосе, соучредителем которого является украинский олигарх Виктор Пинчук.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии: "(Прилетел на форум, – ред.) за спонсорские средства Ukraine House – это коллаборация нескольких инвестиционных фондов, донорских организаций, которые сделали это замечательное мероприятие. В том числе при поддержке (Фонда Пинчука, – ред.), но это коллаборативно, они там вместе как-то делали общий фонд".

Детали: Арахамия уточнил, что "Украинский дом" оплатил и билеты, и его проживание, и добавил, что не видит в этом никаких рисков, потому что все сделано "в прозрачном виде".

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько заверила издание, что это "официальная командировка". Но после того, как журналист уточнила, что официальные командировки оплачиваются за счет украинских налогоплательщиков, Ясько сказала, что вся информация есть в их руководителя и ее помощников, и что она "не может знать все детали своих командировок". После еще нескольких вопросов Ясько заявила, что поездку организовали "посторонние фонды, которые приглашают участников на этот форум", и подтвердила, что среди них есть и Фонд Пинчука.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что приехал в Давос частично за свой счет и частично "по приглашению фонда". Он также добавил, что все покажет в декларации, а "сейчас не хочет дать неверную информацию". Железняк добавил, что поездка "не за счет Пинчука ... а это фонд Возрождение" (Джорджа Сороса, – ред.)

Его коллега по фракции Юлия Клименко заявила, что находится в официальном отпуске и перелет и проживание оплатила сама.

Нардеп от "Слуги народа" Святослав Юраш заверил, что "это точно не из государственного бюджета поездка, а люди замечательные, которые организовывают этот замечательный Ukrainе House, помогают здесь присутствовать украинским представителям власти".

"Слуга народа" Марина Бардина рассказала, что находится в командировке, но "она финансируется за счет приглашающей стороны".

Ее коллега Дмитрий Наталуха уверял, что приехал за собственные средства, но "билет оплатил ему Европейский траст", а проживает он за свой счет.

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Жмеринецкий рассказал, что "выиграл конкурс и за счет фонда Виктора Пинчука приехал".

Елена Шуляк из "СН" заявила, что ехала "не за бюджетные средства, и этого ответа достаточно".

"Слуга" Егор Чернев сказал, что пригласил его и все оплатил "Украинский дом", но, о какой сумме может идти речь, он не знает.

Ярослав Юрчишин из "Голоса" не смог ответить, за чей счет приехал в Давос и посоветовал написать запрос в аппарат Верховной Рады.

Для справки: Соучредителем "Украинского дома в Давосе" с 2018 года является Фонд Виктора Пинчука.

Среди других соучредителей – Horizon Capital, Western NIS Enterprise Fund и Украинская ассоциация венчурного и частного капитала.