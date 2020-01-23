Министр финансов США посоветовал Грете Тунберг сначала выучить экономику

Министр финансов США Стивен Мнучин критически отозвался о 17-летней экоактивистке Грете Тунберг, посоветовав ей, перед тем, как читать лекции мировым лидерам, поучить основы экономики в колледже.

Источник: Голос Америки

Прямая речь: "После того, как она изучит экономику в колледже, она может вернуться и нам объяснить".

Детали: Отвечая во время Всемирного экономического форума на вопрос о том, стоит ли Америке прислушиваться к призывам Тунберг и отказаться от ископаемого топлива, Мнучин ответил: "Она - главный экономист? Кто она такая? Я запутался". Мнучин добавил, что ремарка была шуткой.

Мнучин назвал вопросы охраны окружающей среды "сложными", приведя пример электромобилей, которые считаются менее вредными для природы, но батареи, использующие электромобили, имеют негативное влияние на экологию.

Что было раньше: Тунберг, которая является одним из лидеров движения против изменений климата, во время своего выступления во вторник призвала лидеров немедленно отказаться от применения ископаемого топлива.

Вопрос изменения климата является одним из центральных на нынешнем Всемирном экономическом форуме. Организаторы форума, который происходит в швейцарском Давосе, призвали бизнес-участников мероприятия пообещать к 2050 году уменьшить выбросы двуокиси углерода к нулю.

Напомним: