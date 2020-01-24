ООС: 11 обстрелов, один военный получил ранение
23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Восемь обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Дословно: "Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковка. За текущие сутки потерь нет ".