ООС: 11 обстрелов, один военный получил ранение

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Пятница, 24 января 2020, 07:07

23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Восемь обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковка. За текущие сутки потерь нет ".

Темы: ООС Донбасс


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