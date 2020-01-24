У Зеленского ищут "желающих менять страну"

Команда Зеленского объявила конкурсы на руководителей двух госучреждений, занимающихся культурным наследием.

Источник: пост Команды Зеленского в Facebook

Дословно: "Срочно! Розыск желающих изменить страну к лучшему. Успейте подать заявку до 24.01.2020. Не теряйте времени и скорее оставляйте свое резюме".

Детали: В частности, ищут кандидатов на должности главы Государственной инспекции культурного наследия и председателя Государственной службы охраны культурного наследия.