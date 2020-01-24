В Китае уже 26 погибших от вируса, 10 городов изолированы

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Пятница, 24 января 2020, 10:00

Количество погибших в результате коронавируса в Китае возросло до 26, по меньшей мере в 10 городах введен карантин и ограничения на передвижение.

Источник: ВВС

Дословно: "Китай расширил изоляцию городов в провинции Хубэй – центре вспышки коронавируса, – когда число погибших возросло до 26.

По меньшей мере в 10 городах центральной провинции Китая, население которых составляет 60 миллионов, действуют ограничения на путешествия".

Детали: Последнюю смерть от вируса зафиксировали в провинции Хэйлунцзян, удаленной от центра вспышки, но приближенной к России.

По последним данным, зафиксировано уже 830 случаев заражения вирусом.

Город Ухань, где проживает около 11 миллионов человек и где были первые жертвы вируса, сейчас срочно строит новую больницу на 1000 коек.

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Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
  • Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
  • Испытания вакцины против коронавируса могут начаться летом.

Темы: Китай вирус жертвы


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