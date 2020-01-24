В Китае уже 26 погибших от вируса, 10 городов изолированы
Количество погибших в результате коронавируса в Китае возросло до 26, по меньшей мере в 10 городах введен карантин и ограничения на передвижение.
Источник: ВВС
Дословно: "Китай расширил изоляцию городов в провинции Хубэй – центре вспышки коронавируса, – когда число погибших возросло до 26.
По меньшей мере в 10 городах центральной провинции Китая, население которых составляет 60 миллионов, действуют ограничения на путешествия".
Детали: Последнюю смерть от вируса зафиксировали в провинции Хэйлунцзян, удаленной от центра вспышки, но приближенной к России.
По последним данным, зафиксировано уже 830 случаев заражения вирусом.
Город Ухань, где проживает около 11 миллионов человек и где были первые жертвы вируса, сейчас срочно строит новую больницу на 1000 коек.
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Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
- Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
- Испытания вакцины против коронавируса могут начаться летом.