Кличко: Метро на Виноградарь откроют вовремя
Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена идут по графику, и никаких сбоев в строительстве нет.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление мэра во время инспекции строительства 24 января
Прямая речь: "Сейчас находимся на станции "Мостицкая" на глубине 20 метров. В последнее время много спекуляций в средствах массовой информации, которые не соответствуют действительности, что идет срыв работы, станции не откроются в поставленные сроки.
С представителем "Киевметростроя" провели совещание, где он уверенно сказал, что все обязательства, которые взял на себя город, мы выполняем, и также контролируем ход работ".
Детали: По словам Кличко, в конце 2021 года две станции метро на Виноградарь будут открыты.
Предыстория:
- Согласно договору между КП "Киевский метрополитен" и ОАО "Киевметрострой", строительство метро на Виноградарь планируют завершить до конца 2021 года.
- Стоимость строительства составляет 5 миллиардов 993 миллиона гривен.
- В рамках первой очереди работ планируют построить две станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды" и ответвление в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.