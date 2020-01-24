Кличко: Метро на Виноградарь откроют вовремя

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена идут по графику, и никаких сбоев в строительстве нет.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление мэра во время инспекции строительства 24 января

Прямая речь: "Сейчас находимся на станции "Мостицкая" на глубине 20 метров. В последнее время много спекуляций в средствах массовой информации, которые не соответствуют действительности, что идет срыв работы, станции не откроются в поставленные сроки.

С представителем "Киевметростроя" провели совещание, где он уверенно сказал, что все обязательства, которые взял на себя город, мы выполняем, и также контролируем ход работ".

Детали: По словам Кличко, в конце 2021 года две станции метро на Виноградарь будут открыты.

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