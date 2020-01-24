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Кличко: Метро на Виноградарь откроют вовремя

Пятница, 24 января 2020, 11:41
Кличко: Метро на Виноградарь откроют вовремя

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена идут по графику, и никаких сбоев в строительстве нет.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление мэра во время инспекции строительства 24 января

Прямая речь: "Сейчас находимся на станции "Мостицкая" на глубине 20 метров. В последнее время много спекуляций в средствах массовой информации, которые не соответствуют действительности, что идет срыв работы, станции не откроются в поставленные сроки. 

 
Фото kiev.klichko.org 

С представителем "Киевметростроя" провели совещание, где он уверенно сказал, что все обязательства, которые взял на себя город, мы выполняем, и также контролируем ход работ". 

 
Фото kiev.klichko.org 

Детали: По словам Кличко, в конце 2021 года две станции метро на Виноградарь будут открыты. 

 
Фото kiev.klichko.org 

Предыстория:

  • Согласно договору между КП "Киевский метрополитен" и ОАО "Киевметрострой", строительство метро на Виноградарь планируют завершить до конца 2021 года.
  • Стоимость строительства составляет 5 миллиардов 993 миллиона гривен.
  • В рамках первой очереди работ планируют построить две станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды" и ответвление в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевВиталий Кличкометро
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