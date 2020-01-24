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Гончарук о коронавирусе: Никаких оснований для переживаний в Украине

Пятница, 24 января 2020, 13:10
Гончарук о коронавирусе: Никаких оснований для переживаний в Украине

Премьер-министр Алексей Гончарук успокаивает украинцев: в нашей стране переживать из-за ужасного коронавируса, который вспыхнул в Китае, пока не стоит.

Источник: брифинг председателя правительства по результатам заседания Кабинета министров

Прямая речь: "На сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет, нет ни одного подтвержденного, зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины".

Детали: Премьер рассказал, что на заседании Кабмина в пятницу был утвержден "очень четкий план действий". Уже создан оперативный штаб с участием Министерства здравоохранения, также налажена связь со Всемирной организацией здравоохранения для обмена информацией.

По его словам, уже в пятницу состоится координационное совещание между всеми службами, которые обеспечивают контроль на границе, чтобы вирус не попал в Украину. Это и Пограничная служба, и Таможенная, и органы санитарно-эпидемиологического контроля.

Кроме того, 24 января вечером Минздрав выйдет с заявлением, в котором предоставит людям подробную информацию о вирусе и о том, как его избежать.

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Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
  • Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
  • От коронавируса в Китае умерло по меньшей мере 26 человек, более 800 заразились.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: здоровьекоронавирусУкраинаГончарук
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