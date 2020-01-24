Гончарук о коронавирусе: Никаких оснований для переживаний в Украине

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Пятница, 24 января 2020, 14:10

Премьер-министр Алексей Гончарук успокаивает украинцев: в нашей стране переживать из-за ужасного коронавируса, который вспыхнул в Китае, пока не стоит.

Источник: брифинг председателя правительства по результатам заседания Кабинета министров

Прямая речь: "На сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет, нет ни одного подтвержденного, зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины".

Дополняется...

Темы: здоровье коронавирус Украина Гончарук


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