Гончарук о коронавирусе: Никаких оснований для переживаний в Украине

Премьер-министр Алексей Гончарук успокаивает украинцев: в нашей стране переживать из-за ужасного коронавируса, который вспыхнул в Китае, пока не стоит.

Источник: брифинг председателя правительства по результатам заседания Кабинета министров

Прямая речь: "На сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет, нет ни одного подтвержденного, зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины".

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