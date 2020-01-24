СБУ задержала двух информаторш "ДНР" из Лимана, которые "шифровали" данные о ВСУ

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Пятница, 24 января 2020, 15:21

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность информаторськой сети боевиков так называемой "ДНР", которая действовала в Лиманском районе Донецкой области, вблизи линии разграничения.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Оперативники и следователи спецслужбы установили личности двух информаторш террористов – жительниц Лимана, которые тесно сотрудничали с боевиками.

Обе женщины прошли подробный инструктаж в Донецке, который посещали якобы по личным делам. Кураторы отработали им задачи, каналы связи, согласовали условный "сленг" для передачи нужных террористам данных.

По заданию кураторов диверсионно-разведывательного подразделения "ДНР" сообщницы собирали и по средствам электронной связи передавали сведения о подразделениях ВСУ, их численности, вооружению, местах дислокации и направлениях перемещения в районе проведения ООС, прежде всего по железнодорожному сообщению.

Полученные данные российские наемники использовали для планирования военных действий и диверсий.

В конце прошлого года в рамках начатого уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задержали одну из информаторш боевиков в Лимане. Сейчас к ней "присоединилась" ее сообщница".

 

Детали: Во время обысков правоохранители изъяли доказательные материалы, подтверждающие агентурную деятельность задержанных в пользу НВФ террористической организации "ДНР".

 

Обеим фигуранткам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации и содействие ее деятельности).

 

Контрразведчики СБУ установили также личности боевиков- "кураторов", с которыми сотрудничали задержанные. Их участие в деятельности террористической организации задокументировано в пределах досудебного расследования по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Им также сообщено о подозрении в совершении инкриминируемых им преступлений.

Операцию по прекращению подрывной деятельности проводило Управление СБУ в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.

Справка:: Город Лиман (до февраля 2016 года – Красный Лиман) расположен в 138 километрах от Донецка, находится под контролем украинских властей.

Темы: Донбасс Донецкая область ДНР шпионаж СБУ


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