На борту сбитого возле Тегерана самолета МАУ была гражданка Украины Елена Малахова, возглавлявшая две компании, упоминающиеся в отчете ООН из-за предполагаемых связей с теневой торговлей оружием для Ливии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, журналисты которого ознакомились с планом рассадки пассажиров в самолете.

38-летней Малаховой было предоставлено место во втором ряду рейса Тегеран-Киев. Она была одной из двух украинских пассажиров в самолете.

фото: edition.cnn.com

Малахова была директором компании SkyAviaTrans, которая базируется в Украине, и совладельцем связанной фирмы Volaris Business, зарегистрированный офис которой находится в Эдинбурге, Шотландия. Компании предоставляют услуги авиаперевозок.

С августа 2018 года Малахова была зарегистрирована в Регистрационной палате, официальном реестре предприятий Великобритании, как одна из двух бенефициарных владельцев Volaris. Малахова также была директором SkyAviaTrans, сообщил CNN представитель компании.

Единственный грузовой самолет компании был уничтожен в результате атаки беспилотника в Ливии в августе 2019 года. Самолет Ил-76, принадлежавший Volaris и эксплуатировавшийся SkyAviaTrans, был атакован силами генерала Халифы Хафтара вскоре после приземления в Мисурате. Экипаж из восьми человек успел эвакуироваться.

SkyAviaTrans и Volaris тогда заявили, что самолет доставлял гуманитарную помощь из Анкары. Однако на пресс-конференции после инцидента Ливийская национальная армия Хафтара заявила, что самолет был атакован, поскольку перевозил военную технику, предназначенную для признанного ООН правительства национального согласия в Триполи.

В своем последнем докладе об эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, опубликованном в декабре, группа экспертов ООН заявила, что некоторые государства-члены, в том числе Турция и ОАЭ, систематически нарушали запрет и "регулярно, а иногда нагло поставляли оружие".

В докладе говорится, что большая часть оружия была отправлена ​​в виде частей для беспилотников, которые доминировали в боевых действиях в последние годы. Части дронов часто маскировали под автомобильные детали.

Эксперты ООН проводили расследование нападения на самолет SkyAviaTrans/Volaris. Они пришли к выводу, что слишком легкая полезная нагрузка для такого типа самолета и аномалии в его документации означали, что "груз был военным материалом большого объема и относительно малой массы, например фюзеляж и крылья" беспилотных боевых летательных аппаратов.

Эксперты считают нереалистичным, что ливийскому правительству потребовалось так много деталей для автомобилей за такой короткий период времени, и их транспортировали бы таким дорогим способом.

Было установлено, что немецкая компания, заказывавшая самолеты от имени ливийского правительства, нарушила эмбарго ООН. Группа не обвиняла SkyAviaTrans и Volaris в нарушении запрета на поставки вооружения, но отметила, что в грузовой документации самолета четко указано, что в его грузы содержится "NO DG (опасные грузы), NO AMMO, NO WEAPON". Такое обозначение было подозрительным, считают эксперты.

"Такая информация обычно не представляется и не нужна, если она не предназначена для того, чтобы попытаться скрыть военный характер груза", - говорится в докладе комиссии для ООН.

Эксперты заявили, что протоколы SkyAviaTrans и Volaris для проведения надлежащей проверки были "абсолютно неадекватны и не соответствуют цели".

В отчете ООН прямо не говорится, что Малахова знала, что на самолете ее компании было незаконное оружие. Но в нем указывается, что Volaris взяла на себя ответственность за таможенные разрешения и другую документацию на рейсах, выполняемых SkyAviatrans, ссылаясь на договор между двумя организациями.

Контракт был подписан от имени Volaris лицом с инициалами "O.M.", заявила комиссия ООН. Это лицо было внесено в список как "физическое лицо, обладающее значительным контролем" в Регистрационной палате. В этом списке, который является общедоступным, полностью указаны имя и фамилия Елены Малаховой.

Менее чем за неделю до того, как самолет был атакован в Ливии, Украина запретила своим перевозчикам летать в страну "из-за ухудшения ситуации с безопасностью", отметили эксперты ООН.

По данным панели ООН, SkyAviaTrans и Volaris получили освобождение от запрета, утверждая, что они работают на Ливийский Красный Полумесяц. В своем отчете от 9 декабря комиссия заявила, что "еще не уверена в подлинности документации, предоставленной SkyAviatrans украинским властям для получения исключения, и продолжает расследование".

Представитель Ливийского Красного Полумесяца сказал CNN, что у него нет никаких связей ни с SkyAviaTrans, ни с Volaris, ни с Малаховой: "Мы не имеем отношения к теме этого доклада ... Ливийский Красный Полумесяц не имеет к этому никакого отношения".