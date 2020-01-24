В Украине проверяют на коронавирус одного человека – Скалецкая
Украинские эпидемиологи уже исследовали 3 случая заболеваний, где было подозрение коронавируса, два из них не подтвердились, еще один исследуют.
Источник: министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге в пятницу
Прямая речь: "Мы уже расследовали 3 случая подозрения на коронавирус. Из них 2 ни не были подтверждены, сейчас один еще случай находится на исследовании с привлечением ведущих специалистов".
Детали: Министр пообещала, что каждый такой случай Минздрав будет изучать и сообщать о нем населению.
Она также подчеркнула, что украинские специалисты хорошо владеют ситуацией с вирусом, мониторят ее, и знают, как на нее реагировать.
Она посоветовала украинцам чаще мыть руки и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.
Читайте также: Что нужно знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение
Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
- Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
- От коронавируса в Китае умерло по меньшей мере 26 человек, более 800 заразились.