В Украине проверяют на коронавирус одного человека – Скалецкая

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Пятница, 24 января 2020, 18:48

Украинские эпидемиологи уже исследовали 3 случая заболеваний, где было подозрение коронавируса, два из них не подтвердились, еще один исследуют.

Источник: министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге в пятницу

Прямая речь: "Мы уже расследовали 3 случая подозрения на коронавирус. Из них 2 ни не были подтверждены, сейчас один еще случай находится на исследовании с привлечением ведущих специалистов".

Детали: Министр пообещала, что каждый такой случай Минздрав будет изучать и сообщать о нем населению.

Она также подчеркнула, что украинские специалисты хорошо владеют ситуацией с вирусом, мониторят ее, и знают, как на нее реагировать.

Она посоветовала украинцам чаще мыть руки и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.

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Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
  • Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
  • От коронавируса в Китае умерло по меньшей мере 26 человек, более 800 заразились.

Евгений Кизилов, УП
Темы: коронавирус Минздрав здоровье Украина


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