В Украине проверяют на коронавирус одного человека – Скалецкая

Украинские эпидемиологи уже исследовали 3 случая заболеваний, где было подозрение коронавируса, два из них не подтвердились, еще один исследуют.

Источник: министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге в пятницу

Прямая речь: "Мы уже расследовали 3 случая подозрения на коронавирус. Из них 2 ни не были подтверждены, сейчас один еще случай находится на исследовании с привлечением ведущих специалистов".

Детали: Министр пообещала, что каждый такой случай Минздрав будет изучать и сообщать о нем населению.

Она также подчеркнула, что украинские специалисты хорошо владеют ситуацией с вирусом, мониторят ее, и знают, как на нее реагировать.

Она посоветовала украинцам чаще мыть руки и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.

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