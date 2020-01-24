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У Ахметова отреагировали на расследование об интересе США к бизнесу олигарха

Пятница, 24 января 2020, 22:53
У Ахметова отреагировали на расследование об интересе США к бизнесу олигарха

Холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского отреагировал на журналистское расследование о нарушениях требований безопасности на его предприятиях в Украине и США.

Источник: Радио Свобода

Текст заявления "Группы Метинвест": "Обнародованная информация является вымыслом, который наносит ущерб репутации компании. Группа уделяет особое внимание охране труда и промышленной безопасности на своих предприятиях независимо от того, в какой стране они работают...

По состоянию на данный момент UCC (United coal company – ред.) не является объектом какого-либо расследования".

Реакция журналистов на заявление холдинга: "Холдинг олигарха использовал подмену понятий, поэтому такое заявление является манипулятивным. За месяц до выхода расследования журналисты обращались к компании, давая возможность представить свою позицию..."

Детали: Издание отметило, что в материале журналистов говорилось об интересе американских властей к деятельности не компании United coal company, а ее дочерней фирмы Pocahontas coal company LLC.

Pocahontas coal company LLC – одна из дочерних компаний американского угольного предприятия United coal company, входящая в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова. Эта компания с 2006 года добывает уголь на шахте Affinity Mine в Западной Вирджинии.

Узнать больше: Двойные правила: аварии на шахтах и коксохимических заводах Ахметова в США и Украине

Предыстория:

  • В 2013 году на шахте Affinity Mine в Западной Вирджинии в течение двух недель погибло двое шахтеров. Одна из трагедий произошла из-за некачественных запчастей подъемника, на котором горняки спустились под землю.
  • Управление по охране труда установило, что Pocahontas coal company LLC систематически нарушает обязательные стандарты по безопасности труда. Шахте присвоили статус нарушителя – Pattern of Violations (POV), который закрепился за ней на пять лет.
  • Однако летом 2018 года Управление по охране труда в горнодобывающей промышленности заключило с компанией Ахметова мирное соглашение и отменило проблемный статус.
  • Объединение работников шахт Америки в ноябре 2019 года подало в суд на Управление по охране труда с требованием восстановить статус "системного нарушителя" для компании олигарха. В иске говорилось, что управление незаконно отменило для компании статус нарушителя.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АхметовСША
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