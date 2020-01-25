На Донбассе ранен один военный –- ООС

24 января боевики 12 раз нарушили режим "тишины". В результате чего один украинский военный получил ранение.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также присутствовала снайперская активность."

Детали: Враг вел обстрелы у Талаковки, Песков, Павлополя, Опытного, Невельского, Новолуганского, Луганского и Орехово.

Напомним: