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На Донбассе ранен один военный –- ООС

Суббота, 25 января 2020, 06:08
На Донбассе ранен один военный –- ООС

24 января боевики 12 раз нарушили режим "тишины". В результате чего один украинский военный получил ранение.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. 

Также присутствовала снайперская активность."

Детали: Враг вел обстрелы у Талаковки, Песков, Павлополя, Опытного, Невельского, Новолуганского, Луганского и Орехово.

Напомним:

  • 23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получил один военный.

Украинская правда
Темы: ДонбассОбъединенные силы на ДонбассеООСвойна
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