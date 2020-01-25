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Землетрясение в Турции: погибли не менее 20 человек, более тысячи - травмированы

Суббота, 25 января 2020, 08:54
Землетрясение в Турции: погибли не менее 20 человек, более тысячи - травмированы

В результате мощного землетрясения на востоке Турции погибли по меньшей мере 20 человек, 1015 человек травмированы.

Источник: Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD)

Детали: Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером 24 января в провинции Елазиг, после землетрясения в регионе произошло еще 11 подземных толчков магнитудой 4 балла, общее количество толчков достигла 228.

В результате землетрясения разрушены десятки зданий, спасательные работы по поиску пострадавших продолжаются.

Аэропорт в провинциии Елазиг возобновил работу после некоторого перерыва в работе, перебоев с поставками газа и электричества в регионе нет.

 


  

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Темы: Турцияжертвыкатастрофы
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