Землетрясение в Турции: погибли не менее 20 человек, более тысячи - травмированы

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Суббота, 25 января 2020, 09:54

В результате мощного землетрясения на востоке Турции погибли по меньшей мере 20 человек, 1015 человек травмированы.

Источник: Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD)

Детали: Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером 24 января в провинции Елазиг, после землетрясения в регионе произошло еще 11 подземных толчков магнитудой 4 балла, общее количество толчков достигла 228.

В результате землетрясения разрушены десятки зданий, спасательные работы по поиску пострадавших продолжаются.

Аэропорт в провинциии Елазиг возобновил работу после некоторого перерыва в работе, перебоев с поставками газа и электричества в регионе нет.

 


  

Темы: Турция жертвы катастрофы


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