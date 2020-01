Перед запланированным на 30 января официальным визитом в Киев госсекретарь США Майк Помпео нецензурно выругался на журналистку американского издания NPR Мэри Келли из-за вопроса об освобождении экс-посла США в Украине Мари Йованович и высказал предположение, что Украина американцам "безразлична".

Источник: NRP, "Голос Америки"

Детали: В ходе интервью в пятницу Помпео заявил, что политика Госдепа США в вопросе Украины за все время его пребывания на должности "была очень прозрачной" и отказался комментировать обвинения в неспособности департамента "решительно защищать Йованович перед лицом политических атак".

Также Помпео заявил, что повел себя "правильно" в ситуации с Йованович и защищал всех сотрудников Госдепа и отверг предположение о том, что существует теневая внешняя политика в отношении Украины.

At the end of this remarkable exchange, during which @NPRKelly asks @SecPompeo why he hasn't defended Amb. Marie Yovanovitch, the Secretary of State ends the interview: pic.twitter.com/WJkrDsduwH