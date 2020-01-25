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У Путина заявили, что никаких изменений на украинском направлении нет

Суббота, 25 января 2020, 10:31
У Путина заявили, что никаких изменений на украинском направлении нет

Политика России на украинском направлении не менялась, а указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ нет. 

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс",  директор Центра политической конъюнктуры Алексей  Чеснаков в своем Telegram-канале

Дословно: "Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - заявил Песков. 

Детали: Комментируя вопрос, действительно ли в политике Москвы в отношении Украины произошли изменения, которые корректно называть сменой курса, Песков заявил: "Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения". 

В свою очередь Чеснаков заявил, что решение Суркова об уходе с поста помощника президента РФ "принято и не изменится". 

Прямая речь Чеснакова: "Когда появится указ - определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится.  Мне это известно от самого Суркова". 

Напомним,

  • 25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".
  • По его словам, о причинах принятого решения и дальнейших планах Сурков сообщит через месяц.

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Темы: РосcияПутинОРДЛОДонбасс
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