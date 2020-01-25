У Путина заявили, что никаких изменений на украинском направлении нет
Политика России на украинском направлении не менялась, а указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ нет.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс", директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале
Дословно: "Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - заявил Песков.
Детали: Комментируя вопрос, действительно ли в политике Москвы в отношении Украины произошли изменения, которые корректно называть сменой курса, Песков заявил: "Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения".
В свою очередь Чеснаков заявил, что решение Суркова об уходе с поста помощника президента РФ "принято и не изменится".
Прямая речь Чеснакова: "Когда появится указ - определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова".
Напомним,
- 25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".
- По его словам, о причинах принятого решения и дальнейших планах Сурков сообщит через месяц.