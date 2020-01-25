У Путина заявили, что никаких изменений на украинском направлении нет
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Суббота, 25 января 2020, 11:31
Политика России на украинском направлении не менялась, а указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ нет.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс"
Дословно: "Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - заявил Песков.
Детали: Комментируя вопрос, действительно ли в политике Москвы в отношении Украины произошли изменения, которые корректно называть сменой курса, Песков заявил: "Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения".
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