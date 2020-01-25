У Путина заявили, что никаких изменений на украинском направлении нет

Политика России на украинском направлении не менялась, а указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ нет.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс"

Дословно: "Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - заявил Песков.

Детали: Комментируя вопрос, действительно ли в политике Москвы в отношении Украины произошли изменения, которые корректно называть сменой курса, Песков заявил: "Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения".