Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики четвертый день подряд не дают работать ОБСЕ на участке разведения

Суббота, 25 января 2020, 11:49
Боевики четвертый день подряд не дают работать ОБСЕ на участке разведения

Представители ОРДЛО четвертый день подряд препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ и запрещают патрулю миссии проезд в районе н.п. Петровское на участке разведения сил и средств.

Источник: Украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 24 января, сообщает пресс-центр командования Объединенных сил

Дословно: "На блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе Петровского представители вооруженных формирований РФ запретили патрулю Миссии проезд на юг в направлении к этому населенному пункту".

"В результате этого наблюдатели не имели возможности провести мониторинг района и добраться до камеры СММ. Как отмечают представители патруля СММ, гражданские автомобили в это время свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Детали: По данным украинской стороны СЦКК, такие действия продолжаются четвертый день подряд и могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и нарушения Минских договоренностей. 

Украинская правда
Темы: ОРДЛОМинские соглашенияОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
23:42
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: