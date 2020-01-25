Боевики четвертый день подряд не дают работать ОБСЕ на участке разведения

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Суббота, 25 января 2020, 12:49

Представители ОРДЛО четвертый день подряд препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ и запрещают патрулю миссии проезд в районе н.п. Петровское на участке разведения сил и средств.

Источник: Украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 24 января, сообщает пресс-центр командования Объединенных сил

Дословно: "На блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе Петровского представители вооруженных формирований РФ запретили патрулю Миссии проезд на юг в направлении к этому населенному пункту".

"В результате этого наблюдатели не имели возможности провести мониторинг района и добраться до камеры СММ. Как отмечают представители патруля СММ, гражданские автомобили в это время свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Детали: По данным украинской стороны СЦКК, такие действия продолжаются четвертый день подряд и могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и нарушения Минских договоренностей. 

Украинская правда
Темы: ОРДЛО Минские соглашения ОБСЕ


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