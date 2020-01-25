Боевики ведут разведку с воздуха, прикрываясь беспилотниками ОБСЕ

Боевики ОРДЛО осуществляют воздушную разведку и корректировку огня артиллерии и минометов, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ.

Источник: пресс-центр командования Объединенных сил

Детали: По данным штаба ООС, в течение предыдущей недели представители миссии ОБСЕ сообщили о 6 запусках БПЛА СММ в районе участка разведения сил и средств "Золотое" и в 5-км зоне вокруг него с продолжительностью полетов от 2 до 4 часов.

Дословно: "Вместе с тем в указанное время, которое было заявлено для полетов БПЛА ОБСЕ, учтено 7 случаев применения БПЛА вооруженными формированиями Российской Федерации в тех же районах".

"В указанное время происходило увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, в том числе с использованием артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм".

"Таким образом, оккупанты ведут воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ ", - заявили в штабе.