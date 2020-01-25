Боевики обстреливали силы ООС из крупного калибра: военные вынужденно отвечали

25 января по состоянию на 12:30 в зоне проведения операции Ообьеднаних Сил зафиксировано три вражеских обстрела возле у н.п. Екатериновка, Павлополь и Березовое.

Источник: пресс-центр Минобороны Украины

Детали: Противник обстреливал укрепления сил ООС с использованием пулеметов крупных калибров, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также в районе Березового зафиксирована активность вражеского снайпера.

Фактов применения российско-оккупационными войсками запрещенных образцов оружия не зафиксировано.

Дословно: "В одном случае подразделениям Объединенных сил пришлось отвечать противнику огнем из пехотных средств. В настоящее время ситуация полностью контролируется. По имеющейся информации, потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет".