Боевики обстреливали силы ООС из крупного калибра: военные вынужденно отвечали

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Суббота, 25 января 2020, 15:10

25 января по состоянию на 12:30 в зоне проведения операции Ообьеднаних Сил зафиксировано три вражеских обстрела возле у н.п. Екатериновка, Павлополь и Березовое.

Источник: пресс-центр Минобороны Украины

Детали: Противник обстреливал укрепления сил ООС с использованием пулеметов крупных калибров, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также в районе Березового зафиксирована активность вражеского снайпера.

Фактов применения российско-оккупационными войсками запрещенных образцов оружия не зафиксировано. 

Дословно: "В одном случае подразделениям Объединенных сил пришлось отвечать противнику огнем из пехотных средств. В настоящее время ситуация полностью контролируется. По имеющейся информации, потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет".

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс ОРДЛО Росcия


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