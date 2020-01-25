Коронавирус: Китай прекращает отправку групп туристов за границу
Китай с 27 января приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
Источник: китайский телеканал CGTN; заявление президента Китая Си Цзиньпина после специального заседания правительства в субботу, сообщает ВВС со ссылкой на государственное телевидение Китая
Детали: Как сообщает CGTN со ссылкой на Китайскую туристическую ассоциацию, вылеты организованных тургрупп за рубеж приостановят с 27 января.
Ассоциация заявила, что внутренние рейсы и бронирование гостиниц через туристические агентства были приостановлены с 24 января.
В то же время, президент Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения коронавируса ускоряются.
По словам президента, страна находится в "тяжелом положении".
С момента своего обнаружения в городе Ухань коронавирус убил по меньшей мере 41 человека и заразил около 1400 человек.
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Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
- Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США, а также во Франции.
- Испытания вакцины против коронавируса могут начаться летом.