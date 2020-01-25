Коронавирус: Китай прекращает отправку групп туристов за границу

1382 просмотра
Суббота, 25 января 2020, 18:08

Китай с 27 января приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Источник: китайский телеканал CGTN; заявление президента Китая Си Цзиньпина после специального заседания правительства в субботу, сообщает ВВС со ссылкой на государственное телевидение Китая

Детали: Как сообщает CGTN со ссылкой на Китайскую туристическую ассоциацию, вылеты организованных тургрупп за рубеж приостановят с 27 января.

Ассоциация заявила, что внутренние рейсы и бронирование гостиниц через туристические агентства были приостановлены с 24 января.

В то же время, президент Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения коронавируса ускоряются.

По словам президента, страна находится в "тяжелом положении".

С момента своего обнаружения в городе Ухань коронавирус убил по меньшей мере 41 человека и заразил около 1400 человек.

Читайте также: Что нужно знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
  • Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США, а также во Франции
  • Испытания вакцины против коронавируса могут начаться летом.

Украинская правда
Темы: здоровье Китай


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коронавирус в Европе: Во Франции подтвердили первые три случая 25 января 2020, 12:04
В Украине проверяют на коронавирус одного человека – Скалецкая 24 января 2020, 18:48
Гончарук о коронавирусе: Никаких оснований для переживаний в Украине 24 января 2020, 14:10
Все новости
Главные новости
Коронавирус: Китай прекращает отправку групп туристов за границу
Боевики обстреливали силы ООС из крупного калибра: военные вынужденно отвечали
Иранец, сбивший украинский самолет, находится в тюрьме - глава МИД Ирана
Помпео перед визитом в Киев раздраженно кричал "Думаете, американцам не безразлична Украина?"
Все новости
в топе

ТОП-30 лучших мультфильмов всех времен по мнению критиков и зрителей

Лайфхаки

6 способов сделать еду на фото стильной

мнение

Потеря обоняния может быть фатальной

Поиск по сайту
Архив
Весь архів