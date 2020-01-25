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Коронавирус: Китай прекращает отправку групп туристов за границу

Суббота, 25 января 2020, 17:08
Коронавирус: Китай прекращает отправку групп туристов за границу

Китай с 27 января приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Источник: китайский телеканал CGTN; заявление президента Китая Си Цзиньпина после специального заседания правительства в субботу, сообщает ВВС со ссылкой на государственное телевидение Китая

Детали: Как сообщает CGTN со ссылкой на Китайскую туристическую ассоциацию, вылеты организованных тургрупп за рубеж приостановят с 27 января.

Ассоциация заявила, что внутренние рейсы и бронирование гостиниц через туристические агентства были приостановлены с 24 января.

В то же время, президент Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения коронавируса ускоряются.

По словам президента, страна находится в "тяжелом положении".

С момента своего обнаружения в городе Ухань коронавирус убил по меньшей мере 41 человека и заразил около 1400 человек.

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Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
  • Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США, а также во Франции
  • Испытания вакцины против коронавируса могут начаться летом.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКитайздоровье
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