Мэр Черновцов Алексей Каспрук получил денежную компенсацию в размере 264 839 грн. за период отставки с 26 июля 2018 г. по 23 апреля 2019 года, которую суд признал незаконной.

Источник: е-декларация Каспрука, обнародованная на сайте НАПК, пишет Мolbuk.ua

Детали: В декларации Каспрук указал, что получил компенсацию среднего заработка по решению суда и сообщил о полученной зарплате от исполнительного комитета Черновицкого горсовета в размере 39 500 грн.

Прямая речь: "Кстати, получил компенсацию по решению суда за 9 месяцев вынужденного прогула. К сожалению, большая часть суммы была потрачена на судебные издержки. Теперь будут еще судебные издержки - потому что надо будет ехать в Киев на заседание Кассационного суда".

Что предшествовало:

На сессии 26 июля 2018 г. Черновицкий городской совет проголосовал за досрочную отставку мэра Алексея Каспрука.

В апреле 2019 г. Черновицкий окружной админсуд признал незаконной отставку Каспрука, после чего чиновник был восстановлен в должности.

Каспрук подал апелляционное заявление на это решение, поскольку не согласился с утверждением в судебном решении о том, что секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан не имел конфликта интересов при голосовании за отставку Каспрука.

Также апелляционную жалобу подал Продан, в которой просил отменить решение Черновицкого окружного админсуда о восстановлении Каспрука на посту мэра.

В ноябре 2019 г. Седьмой административный апелляционный суд Винницы оставил без изменений решение суда первой инстанции.

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