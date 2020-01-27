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На трассе "Одесса-Киев" столкнулись 11 авто: есть погибший и травмированные

Понедельник, 27 января 2020, 09:49
На трассе Одесса-Киев столкнулись 11 авто: есть погибший и травмированные

В Одесской области в результате столкновения 11 автомобилей погиб один человек, еще двое госпитализированы с травмами.

Источник: полиция Одесской области, Укравтодор

Дословно: "Неподалеку Дачного из-за неблагоприятных погодных условий (мокрое покрытие и плохая видимость из-за тумана) друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением "Одесса-Киев". 

 

По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека – госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель "Skoda"".

Детали: Сейчас на месте аварии работают правоохранители.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция призывает водителей быть внимательными и осторожными на дороге.

Укравтодор сообщает, что 27 января в Закарпатской области местами небольшой дождь, в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях местами туман.

Украинская правда
Темы: Одессаавария
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