Зеленский: Холокост – это трагический урок для всего человечества

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Холокост – не только трагедия еврейского народа, но и трагический урок для всего человечества, который нужно помнить, чтобы не допустить снова.

Источник: Facebook-страница Зеленского, выступление президента в Польше 26 января, на ужине по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау

Прямая речь: "Мы исполнены боли и тоски за миллионами жертв Холокоста. Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших. Помнить и никогда не допустить снова – это наш долг перед миллионами невинных жертв, это наш долг перед будущими поколениями".

Выступление Зеленского перед жертвами Холокоста: "Сегодня здесь присутствуют те, кто пережил. Присутствуют узники Аушвица, которым удалось выжить. Наверное, человечество еще не придумало слов, которыми можно описать несокрушимость и силу вашего духа.

Опубликовано много воспоминаний узников Аушвица. Их сложно читать, ведь буквы плывут от безудержных слез на глазах. Большинство воспоминаний объединяет призыв: нельзя молчать. Об этом нужно говорить. Молодое поколение должно знать эти истории, знать об ужасах Холокоста, чтобы на этой планете никогда ничего подобного не допустить снова".

Детали: Украинский президент на памятном ужине зачитал воспоминания женщины, которая родилась в Аушвице. По его словам, такие истории свидетельствуют, что человеческая жестокость не имеет границ, хотя те, кто истреблял евреев, скорее существа, чем люди.

Зеленский отметил также, что более 2,5 тысяч украинцев удостоены звания "праведник мира" за то, что спасали евреев от нацистов.

Справка: 27 января мир отмечает день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году советские солдаты освободили узников лагерей смерти нацистской Германии. В них погибли миллионы человек.

Зеленский 23-24 января был в Израиле, где состоялся Всемирный форум памяти Холокоста, а 26-27 января находится в Польше.

В первый день рабочего визита в Польшу украинский президент принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. На мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи.