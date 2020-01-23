Зеленский: Наша делегация отдала свои места на форуме памяти Холокоста

Украинская делегация, прилетев в Израиль, передала свое место на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил эту трагедию.

Источник: президент Владимир Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию.

Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно.

К тому же это никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины.

Будем участвовать во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль.

Но на основное мероприятие должны попасть те, кто этого наиболее заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг – сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить".