Китай подвинул Россию и стал вторым производителем оружия в мире - SIPRI

Китай является вторым по величине производителем оружия в мире после США, Россия на третьем месте.

Источник: Стокгольмский международный институт исследований проблем мира SIPRI

Детали: В прошлом из-за недостатка информации оценить количество продаж оружия китайскими компаниями было трудно. По этой причине в ежегодный рейтинг 100 крупнейших в мире компаний, производящих оружие и военные услуги, китайские компании не включались.

SIPRI исследовал информацию за 2015–17 гг. о выручке от продаж оружия крупными китайскими оружейными компаниями. В исследовании рассматриваются четыре компании, достоверная финансовая информация о которых стала доступной.

Эти компании охватывают три сектора производства обычных вооружений: авиакосмическая промышленность, электроника и наземные системы.

В 2017 году из 20 крупнейших компаний, которые производят оружие, входящих в топ-100 SIPRI, 11 базировались в США, 6 в Западной Европе и 3 в России. Обозначенные четыре китайские компании не входили в этот список, поскольку эксперты института на то время не располагали достаточным количеством информации об их объемах производства и продаж.

Если бы тогда SIPRI имел достаточные данные, эти компании вошли бы в первую двадцатку, при общем объеме продаж оружия на 54,1 миллиарда долларов. Три из них попали бы в первую десятку.

Топ-20 компаний-производителей оружия SIPRI

Крупнейшей из них является Авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC), объем продаж оружия которой составляет 20,1 млрд. долларов, и он стал шестым по величине в мире. Корпорация China North Industries Group Corporation (NORINCO) занимает восьмое место в Топ-100 с объемом продаж 17,2 млрд. долл. США, она, таким образом, является крупнейшим в мире производителем наземных систем.

В отличие от большинства других крупных мировых производителей оружия, китайские компании работают в основном в одном секторе, например, AVIC производит в основном самолеты и авионику. А большинство крупных некитайских компаний производят более широкий спектр военной продукции в различных секторах, включая аэрокосмические, наземные системы и судостроение в рамках одной компании.

Эксперты предупреждают, что эти новые данные, скорее всего, все равно занижены. Отсутствие прозрачности в показателях продаж китайских компаний по производству вооружений продолжает препятствовать полному пониманию объемов военной промышленности Китая.