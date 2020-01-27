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На Закарпатье поезд переехал грузовик: есть погибшие

Понедельник, 27 января 2020, 16:29
На Закарпатье поезд переехал грузовик: есть погибшие
ФОТО: TYACHIVNEWS

На железнодорожном переезде при въезде в город Тячев Закарпатской области поезд столкнулся с грузовиком, в результате аварии два человека погибли, еще один пассажир грузовика госпитализирован.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци", пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Закарпатской области Инесса Мандзулич "Укринформ"

Дословно Мандзулич: "Сегодня, около 12 часов, в полицию поступило сообщение об аварии на железнодорожном переезде при въезде в город Тячев. Как показала оперативная группа, выехавшая на место происшествия, поезд столкнулся с грузовиком.

 
фото: tyachivnews

В результате столкновения - двое погибших. Еще один пассажир грузовика госпитализирован в местную больницу".

Детали: В "УЗ" сообщили, что авария произошла на железнодорожном переезде 110 км перегона Буштина - Тячев.

 
фото: tyachivnews

В железной дороге пишут, что аварию с пассажирским поездом № 14 сообщением Киев - Солотвино спровоцировал водитель грузового автомобиля ЗИЛ: "По предварительным выводам экспертной комиссии, вины железной дороги нету. Авария на переезде произошла вследствие грубого нарушения водителем грузовика правил дорожного движения.

Пренебрегая предупреждением звуковой и световой сигнализации, он выехал на рельсы и совершил столкновение с поездом".

 
фото: tyachivnews

Работники локомотивной бригады и пассажиры поезда не пострадали.

 
фото: tyachivnews

Для пассажиров поезда железнодорожники организовали доставку со станции Буштина до станции Солотвино и со станции Солотвино, Тересва и Тячев до станции Буштина.

 
фото: tyachivnews

Украинская правда

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Темы: УкрзализныцяаварияЗакарпатьеДТП
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