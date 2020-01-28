В ряде областей закрыли школы из-за гриппа

В нескольких областях Украины закрывают школы на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом.

Источник: сайты областных и городских советов, пост председателя Донецкой обладминистрации Павла Кириленко в Facebook, Общественное

Детали: В частности, о резком увеличении количества больных гриппом и ОРВИ сообщили власти Житомира и Одессы.

По словам и.о. начальника управления здравоохранения Житомирского городского совета Ирины Шкап, в ряде школ по классам – от 20 до 30 отсутствующих детей.

В связи с этим все житомирские школы закрыли на карантин с 27 января по 5 февраля включительно.

Одесские школы не будут работать 2 недели, начиная с 28 января.

Сообщается, что в детских садах группы будут закрываться, если количество больных детей превысит 20%.

В Донецкой области, по словам председателя ОГА Павла Кириленко, полностью остановили обучение в 59 школах, еще в 9 школах образовательный процесс приостановлен частично.

Полностью закрыты на карантин 18 школ в Доброполье, 16 – в Покровске, 10 – в Селидовом, 9 – в Мирнограде, 4 – в Новогродовке, по одной – в Лимане и Мангушском районе. Частично – в Мариуполе (7) и Краматорске (2).

В Волынской области остановили обучение в 7 школах: в Камень-Каширском, Маневичском, Луцком и Гороховском районах.

В Сумской области грипп достиг порогового уровня и составляет 527,8 человек на 100 тысяч населения. Во избежание вспышки гриппа приостановлен учебный процесс в 15 школах области.

В Винницкой области на карантин закрыли 13 школ в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах.

В Запорожской области до 31 января приостановили обучение в школах Бердянска, а также в Тымошевский ООШ Михайловского района, Молочанской ООШ Токмакского района, Новоалексеевском УВК Приморского района и Владовской ООШ Черниговского района.

Также частично приостановлен учебный процесс в 51 классе 27-ми школ области (из них: 23 учебных заведения в г.Запорожье, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов).

Также начали закрывать школы на карантин в Киеве.

По данным Минздрава, с начала эпидемического сезона, с октября 2019 года, зарегистрировано 11 смертей от гриппа. Ни у кого из умерших не было прививки против этой болезни.

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