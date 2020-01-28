Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ряде областей закрыли школы из-за гриппа

Вторник, 28 января 2020, 09:04
В ряде областей закрыли школы из-за гриппа

В нескольких областях Украины закрывают школы на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом.

Источник: сайты областных и городских советов, пост председателя Донецкой обладминистрации Павла Кириленко в Facebook, Общественное

Детали: В частности, о резком увеличении количества больных гриппом и ОРВИ сообщили власти Житомира и Одессы.

По словам и.о. начальника управления здравоохранения Житомирского городского совета Ирины Шкап, в ряде школ по классам – от 20 до 30 отсутствующих детей.

В связи с этим все житомирские школы закрыли на карантин с 27 января по 5 февраля включительно.

Одесские школы не будут работать 2 недели, начиная с 28 января.

Сообщается, что в детских садах группы будут закрываться, если количество больных детей превысит 20%.

В Донецкой области, по словам председателя ОГА Павла Кириленко, полностью остановили обучение в 59 школах, еще в 9 школах образовательный процесс приостановлен частично.

Полностью закрыты на карантин 18 школ в Доброполье, 16 – в Покровске, 10 – в Селидовом, 9 – в Мирнограде, 4 – в Новогродовке, по одной – в Лимане и Мангушском районе. Частично – в Мариуполе (7) и Краматорске (2).

В Волынской области остановили обучение в 7 школах: в Камень-Каширском, Маневичском, Луцком и Гороховском районах.

В Сумской области грипп достиг порогового уровня и составляет 527,8 человек на 100 тысяч населения. Во избежание вспышки гриппа приостановлен учебный процесс в 15 школах области.

В Винницкой области на карантин закрыли 13 школ в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах.

В Запорожской области до 31 января приостановили обучение в школах Бердянска, а также в Тымошевский ООШ Михайловского района, Молочанской ООШ Токмакского района, Новоалексеевском УВК Приморского района и Владовской ООШ Черниговского района.

Также частично приостановлен учебный процесс в 51 классе 27-ми школ области (из них: 23 учебных заведения в г.Запорожье, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов).

Также начали закрывать школы на карантин в Киеве.

По данным Минздрава, с начала эпидемического сезона, с октября 2019 года, зарегистрировано 11 смертей от гриппа. Ни у кого из умерших не было прививки против этой болезни.

Читайте также: Грипп 2020: симптомы, лечение, как передается и как отличить от простуды

Почему стоит прививаться от гриппа и детям, и взрослым, и какая разница между вакцинами

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: гриппобразованиедети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
грипп
Путин не будет общаться со СМИ из-за гриппа и "мутаций коронавируса" – Песков
Все, что нужно знать про грипп в этом сезоне. Подкаст с инфекционистом
Есть риск подхватить одновременно ковид и грипп – Минздрав
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: