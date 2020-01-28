В России заявили, что Зеленский все больше становится украинским националистом
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Вторник, 28 января 2020, 13:43
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что президент Владимир Зеленский все больше "погружается в идеи украинского национализма".
Источник: российское агентство ТАСС
Прямая речь Нарышкина: "Видно, что господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, не желая помнить о том, по какому принципу назывались части Красной Армии".
Что было раньше: Во время визита в Польшу 27 января для празднования 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау президент Владимир Зеленский заявил, что Польша и польский народ первыми ощутили последствия "преступного сговора тоталитарных режимов".
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