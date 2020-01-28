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В России заявили, что Зеленский все больше становится украинским националистом

Вторник, 28 января 2020, 12:43
В России заявили, что Зеленский все больше становится украинским националистом

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что президент Владимир Зеленский все больше "погружается в идеи украинского национализма", а пресс-секретар президента России Владимир Песков назвал высказывания Зеленского "ошибочными".

Источник: российское агентство ТАСС

Прямая речь Нарышкина: "Видно, что господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, не желая помнить о том, по какому принципу назывались части Красной Армии".

Прямая речь Пескова: "Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма".

"Мы не приемлем это заявление, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов".

Что было раньше: Во время визита в Польшу 27 января для празднования 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау президент Владимир Зеленский заявил, что Польша и польский народ первыми ощутили последствия "преступного сговора тоталитарных режимов", имея в виду раздел Польши между СССР и Нацистской Германией в 1939 году.

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Темы: РосcияЗеленскийвойна
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