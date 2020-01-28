Студента, который больным приехал в Украину из Китая, поместили в бокс-изолятор

Состояние украинца, прибывшего из Китая с признаками ОРВИ, удовлетворительное, наблюдается незначительный ринит.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Львовской облгосадминистрации

Дословно местные власти: "Проведен экспресс-анализ на грипп - результат отрицательный. Наблюдается незначительный ринит. Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Все повторные контрольные анализы отправлены в ЦОС МЗ Украины и лабораторного центра".

Детали: Накануне 19-летний парень вернулся из Китая с кашлем и насморком. Симптомы болезни он почувствовал несколько дней назад, еще в Китае. Из Шанхая студент прилетел в Варшаву самолетом, а из Польши во Львов ехал автобусом. Уже дома родители вызвали ему "скорую помощь". Сейчас парень – в специальном бокс-изоляторе.

По словам врачей, в Китае парень находился в 800 километрах от города, где был зафиксирован коронавирус.

Напомним: В Украине не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом. В то же время, в связи с распространением короноавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.

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