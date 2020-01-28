Студента, который больным приехал в Украину из Китая, поместили в бокс-изолятор

2885 просмотров
Вторник, 28 января 2020, 14:02

Состояние украинца, прибывшего из Китая с признаками ОРВИ, удовлетворительное, наблюдается незначительный ринит.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Львовской облгосадминистрации

Дословно местные власти: "Проведен экспресс-анализ на грипп - результат отрицательный. Наблюдается незначительный ринит. Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Все повторные контрольные анализы отправлены в ЦОС МЗ Украины и лабораторного центра".

Детали: Накануне 19-летний парень вернулся из Китая с кашлем и насморком. Симптомы болезни он почувствовал несколько дней назад, еще в Китае. Из Шанхая студент прилетел в Варшаву самолетом, а из Польши во Львов ехал автобусом. Уже дома родители вызвали ему "скорую помощь". Сейчас парень – в специальном бокс-изоляторе.

По словам врачей, в Китае парень находился в 800 километрах от города, где был зафиксирован коронавирус. 

Напомним: В Украине не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом. В то же время, в связи с распространением короноавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну. 

Читайте также: Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве коронавируса нет – КГГА 28 января 2020, 13:30
Коронавирус: МИД советует украинцам бежать из Китая 28 января 2020, 13:07
В провинции Хубэй от коронавируса умерли более 100 человек 28 января 2020, 06:36
Все новости
Главные новости
Коронавирус: МИД советует украинцам бежать из Китая
Правительство изменило принцип формирования цены на газ для населения
Мать убитой Окуевой: У следствия есть записи, на которых обсуждают плату киллеру
В дела Майдана вернули прежний состав прокуроров
Все новости
еда

Как сделать макароны дома

ТаблоID

Каким был звезда баскетбола Коби Брайант

в топе

ТОП-30 лучших мультфильмов всех времен по мнению критиков и зрителей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів