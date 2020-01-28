Коронавирус: МИД советует украинцам бежать из Китая

В связи с распространением короноавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.

Источник: facebook посольства Украины в Китае

Прямая речь: "В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Посольство Украины в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны в случае наличия такой возможности".

Детали: Как сообщается, украинские дипломаты поддерживают контакты с соответствующими органами КНР. Прорабатывают все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения.

Среди прочего изучается и возможность их эвакуации на случай, если такое решение будет принято руководством Украины.

Напомним: