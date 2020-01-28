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Коронавирус: МИД советует украинцам бежать из Китая

Вторник, 28 января 2020, 12:07
Коронавирус: МИД советует украинцам бежать из Китая

В связи с распространением короноавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.

Источник: facebook посольства Украины в Китае

Прямая речь: "В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Посольство Украины в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны в случае наличия такой возможности".

Детали: Как сообщается, украинские дипломаты поддерживают контакты с соответствующими органами КНР. Прорабатывают все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения.

Среди прочего изучается и возможность их эвакуации на случай, если такое решение будет принято руководством Украины.

Напомним:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • В китайской провинции Хубэй от коронавируса умерли 100 человек.
  • С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
  • Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
  • В Украине не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.
  • Новый коронавирус заразен в инкубационный период – до появления первых симптомов, и не лечится антибиотиками.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусМИДКитайздоровье
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