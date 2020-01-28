Суд арестовал замминистра топлива и энергетики при Януковиче

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Вторник, 28 января 2020, 19:53

Высший антикоррупционный суд избрал замминистра энергетики и угольной промышленности при Януковиче Игорю Кирюшину арест с альтернативой залога.

Кирюшина подозревают в причастности к хищению имущества ОАО "Укрнафта" и "Укргаздобыча" на сумму более 2 миллиардов гривен.

Источник: ВАКС, САП

Детали: Кирюшина будут держать под стражей до 6 марта. Залог, определенный судьей, составляет 5 миллионов 990 тысяч 700 гривен. Сумму могут внести в любой момент до окончания действия постановления.

Кроме того, экс-замминистра обязан не менять место жительства, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

Действия подозреваемого квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Что предшествовало: Кирюшин был задержан на территории Грузии 25 марта 2017 года. 27 января 2019 года его экстрадировали из Грузии.

Напомним:

  • Кирюшин был замминистра топлива и энергетики с 2009 по 2011 годы. Согласно следствию, он был участником преступной группировки беглого президента Виктора Януковича.
  • В 2010-2014 годах вместо того, чтобы сжиженный газ госпредприятий продавать частным компаниям по льготным ценам, установленным для реализации газа населению, участники группировки перепродавали его другим субъектам хозяйствования, а те уже выпускали в свободное обращение.
  • В результате таких действий государство понесло убытки на 2 млрд гривен.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный суд Минтопэнерго Янукович


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