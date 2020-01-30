Украина планирует получить еще три катера класса Island в 2021 году

76 просмотров
Четверг, 30 января 2020, 00:59

Военно-морские силы Украины планируют получить еще три катера класса Island в 2021 году.

Источник: Facebook ВМС

Дословно: "Мы ожидаем, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, мы отправим на подготовку в начале 2021 года. Предварительно, первые два катера войдут в состав Военно-морских сил ВС Украины уже в мае 2021, следующий - с небольшим интервалом".

Темы: армия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Что делать с полусотней обанкротившихся предприятий Минобороны? 23 января 2020, 15:00
Министр обороны против того, чтобы ловить призывников на улице и дискотеках 23 января 2020, 13:52
Есть смысл уменьшать срок срочной службы – министр обороны 22 января 2020, 10:40
Все новости
Главные новости
Стало известно, сколько украинцев находится в провинции Хубэй и городе Ухань
США расширили санкции против России за оккупацию Крыма
Санкций не будет: ПАСЕ проголосовала за полномочия России в полном объеме
Джулиани обещает публикацию сенсации о "покушение на Шокина"
Все новости
еда

10 продуктов холодного времени года: что с ними делать, объясняет шеф-повар

здоровье

Седина – это не только о старости. 4 фактора, которые влияют на поседение

Опыт

Протанцевать жизнь: три теплые истории бабушек

Поиск по сайту
Архив
Весь архів