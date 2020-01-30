Украина планирует получить еще три катера класса Island в 2021 году

Военно-морские силы Украины планируют получить еще три катера класса Island в 2021 году.

Источник: Facebook ВМС

Дословно: "Мы ожидаем, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, мы отправим на подготовку в начале 2021 года. Предварительно, первые два катера войдут в состав Военно-морских сил ВС Украины уже в мае 2021, следующий - с небольшим интервалом".