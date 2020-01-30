Україна планує отримати ще три катери класу Island у 2021 році

Військово-морські сили України планують отримати ще три катери класу Island у 2021 році.

Джерело: Facebook ВМС

Дослівно: "Ми очікуємо, що до кінця 2020 року катери будуть повністю готові до прийому екіпажів, які ми відправимо на підготовку на початку 2021 року. Попередньо, перші два катери увійдуть до складу Військово-морських сил ЗС України вже у травні 2021 року, наступний – з невеликим інтервалом".

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