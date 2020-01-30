Україна планує отримати ще три катери класу Island у 2021 році

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Четвер, 30 січня 2020, 00:59

Військово-морські сили України планують отримати ще три катери класу Island у 2021 році.

Джерело: Facebook ВМС

Дослівно: "Ми очікуємо, що до кінця 2020 року катери будуть повністю готові до прийому екіпажів, які ми відправимо на підготовку на початку 2021 року. Попередньо, перші два катери увійдуть до складу Військово-морських сил ЗС України вже у травні 2021 року, наступний – з невеликим інтервалом".

Нагадаємо:

  • У вересні 2018 року в американському місті Балтимор пройшла церемонія передачі двох патрульних катерів класу Island ("Айленд") Україні.
  • 30-метрові катери - Drummond та Cushing - побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах, і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.
  • У березні 2019 р. головнокомандувач Об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.

Теми: армія


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