ВАКС объяснил отказ избирать меру пресечения экс-представителю Порошенко

Высший антикоррупционный суд отказался избирать меру пресечения подозреваемому в присвоении имущества экс-предстаителю президента в Крыму и уполномоченному правительства по делам ЕСПЧ Борису Бабину, потому что сторона обвинения не подтвердила рисков.

Источник: судья-спикер ВАКС Вера Михайленко в разъяснении, представленном судом

Детали: Отмечается, что детектив НАБУ сначала ходатайствовал о содержании под стражей, однако при рассмотрении ходатайства прокурор попросил применить к подозреваемому ночной домашний арест.

Следственный судья, исследовав доводы и материалы обвинения и защиты, пришел к выводу о существовании обоснованного подозрения в совершении преступления при изложенных в ходатайстве обстоятельств.

Вместе с тем, отказ в удовлетворении ходатайства обусловлен ​​тем, что сторона обвинения не доказала наличие рисков в уголовном производстве.

Прямая речь: "Ни один из рисков, на существование которых ссылались детектив и прокурор, не нашел своего подтверждения при рассмотрении ходатайства. Следственный судья также принял во внимание репутацию подозреваемого, его надлежащее процессуальное поведение во время досудебного расследования и содействие установлению обстоятельств в этом уголовном производстве".

Что предшествовало: 24 января Высший антикоррупционный суд отказал в избрании меры пресечения бывшему представителю президента в Крыму и уполномоченному правительства по делам ЕСПЧ Борису Бабину.

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