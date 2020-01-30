ВАКС объяснил отказ избирать меру пресечения экс-представителю Порошенко
Высший антикоррупционный суд отказался избирать меру пресечения подозреваемому в присвоении имущества экс-предстаителю президента в Крыму и уполномоченному правительства по делам ЕСПЧ Борису Бабину, потому что сторона обвинения не подтвердила рисков.
Источник: судья-спикер ВАКС Вера Михайленко в разъяснении, представленном судом
Детали: Отмечается, что детектив НАБУ сначала ходатайствовал о содержании под стражей, однако при рассмотрении ходатайства прокурор попросил применить к подозреваемому ночной домашний арест.
Следственный судья, исследовав доводы и материалы обвинения и защиты, пришел к выводу о существовании обоснованного подозрения в совершении преступления при изложенных в ходатайстве обстоятельств.
Вместе с тем, отказ в удовлетворении ходатайства обусловлен тем, что сторона обвинения не доказала наличие рисков в уголовном производстве.
Прямая речь: "Ни один из рисков, на существование которых ссылались детектив и прокурор, не нашел своего подтверждения при рассмотрении ходатайства. Следственный судья также принял во внимание репутацию подозреваемого, его надлежащее процессуальное поведение во время досудебного расследования и содействие установлению обстоятельств в этом уголовном производстве".
Что предшествовало: 24 января Высший антикоррупционный суд отказал в избрании меры пресечения бывшему представителю президента в Крыму и уполномоченному правительства по делам ЕСПЧ Борису Бабину.
Предыстория:
- Речь идет о так называемом "деле Золотого мандарина". В нем НАБУ расследует возможное злоупотребление властью должностными лицами Министерства юстиции и растрату 54 миллионов гривен.
- В 2015 году правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ (на тот момент должность занимал Бабин) получил от компании "Золотой мандарин ойл", которую связывают с бывшим нардепом Георгием Логвинским предложение мирно урегулировать спор между этой компанией и "Киевэнерго". Связана с Логвинского фирма пошла в ЕСПЧ из-за якобы долга более чем 38 млн гривен.
- Следствие считает, что правительственный уполномоченный, "действуя по предварительному сговору с должностными лицами Министерства юстиции Украины, представителями юридических лиц частного права, зная о размере реальной задолженности ПАО "Киевэнерго" перед ООО "Золотой мандарин ойл" вопреки интересам службы единолично от имени правительства пообещал выплатить частной фирме долг.
- В связи с "мирным урегулированием спора" ЕСПЧ снял дело с рассмотрения и обязал Украину заплатить "Золотому мандарину". После этого компания получила более 54 миллионов гривен. В свою очередь "Золотой мандарин" использовал деньги не для погашения своей задолженности перед Родовид Банком и не для своей хозяйственной деятельности, а якобы перевел на счета связанных физических лиц и, вероятно, фиктивных фирм.