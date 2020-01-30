ВАКС пояснив, чому відмовився обирати запобіжний захід експредставнику Порошенка
Вищий антикорупційний суд відмовився обирати запобіжний захід підозрюваному у привласненні майна експредставнику президента в Криму й уповноваженому уряду в справах ЄСПЛ Борису Бабіну, бо обвинувачення не підтвердила наявність ризиків.
Джерело: суддя-спікер ВАКС Віра Михайленко у роз’ясненні, наданому судом
Деталі: Зазначається, що детектив НАБУ спочатку клопотав про тримання під вартою, однак під час розгляду клопотання прокурор змінив його і просив застосувати до підозрюваного нічний домашній арешт.
Слідчий суддя, дослідивши доводи і матеріали обвинувачення і захисту, дійшов висновку про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину за викладених у клопотанні обставин.
Разом з тим, відмова у задоволенні клопотання обумовлена тим, що сторона обвинувачення не довела наявність ризиків у кримінальному провадженні.
Пряма мова: "Жоден із ризиків, на існування яких посилалися детектив і прокурор, не знайшов свого підтвердження під час розгляду клопотання. Слідчий суддя також взяв до уваги репутацію підозрюваного, його належну процесуальну поведінку під час досудового розслідування та сприяння встановленню обставин у цьому кримінальному провадженні".
Що передувало: 24 січня Вищий антикорупційний суд відмовив в обранні запобіжного заходу колишньому представнику президента в Криму й уповноваженому уряду в справах ЄСПЛ Борису Бабіну.
Передісторія
- Йдеться про так звану "справу Золотого мандарину". У ній НАБУ розслідує можливе зловживання владою посадовцями Міністерства юстиції та розтрату 54 мільйонів гривень.
- У 2015 році урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ (на той момент посаду обіймав Бабін) отримав від компанії "Золотий мандарин ойл", яку пов’язують з колишнім нардепом Георгієм Логвинським пропозицію мирно врегулювати спір між цією компанією та "Київенерго". Пов'язана з Логвинським фірма пішла в ЄСПЛ через нібито борг на понад 38 мільйонів гривень.
- Слідство вважає, що урядовий уповноважений, "діючи за попередньою змовою із службовими особами Міністерства юстиції України, представниками юридичних осіб приватного права, достовірно знаючи про розмір реальної заборгованості ПАТ "Київенерго" перед ТОВ "Золотий мандарин ойл" всупереч інтересам служби" одноосібно від імені уряду пообіцяв виплатити приватній фірмі борг.
- У зв'язку з "мирним врегулюванням спору" ЄСПЛ зняв справу з розгляду і зобов'язав Україну заплатити "Золотому мандарину". Після цього компанія отримала понад 54 мільйони гривень. У свою чергу "Золотий мандарин" використав гроші не для погашення своєї 700-мільйонної заборгованості перед Родовід Банком і не для своєї господарської діяльності, а нібито перевів на рахунки пов'язаних фізичних осіб та, ймовірно, фіктивних фірм.