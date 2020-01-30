ВАКС пояснив, чому відмовився обирати запобіжний захід експредставнику Порошенка

Вищий антикорупційний суд відмовився обирати запобіжний захід підозрюваному у привласненні майна експредставнику президента в Криму й уповноваженому уряду в справах ЄСПЛ Борису Бабіну, бо обвинувачення не підтвердила наявність ризиків.

Джерело: суддя-спікер ВАКС Віра Михайленко у роз’ясненні, наданому судом

Деталі: Зазначається, що детектив НАБУ спочатку клопотав про тримання під вартою, однак під час розгляду клопотання прокурор змінив його і просив застосувати до підозрюваного нічний домашній арешт.



Слідчий суддя, дослідивши доводи і матеріали обвинувачення і захисту, дійшов висновку про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину за викладених у клопотанні обставин.

Разом з тим, відмова у задоволенні клопотання обумовлена тим, що сторона обвинувачення не довела наявність ризиків у кримінальному провадженні.

Пряма мова: "Жоден із ризиків, на існування яких посилалися детектив і прокурор, не знайшов свого підтвердження під час розгляду клопотання. Слідчий суддя також взяв до уваги репутацію підозрюваного, його належну процесуальну поведінку під час досудового розслідування та сприяння встановленню обставин у цьому кримінальному провадженні".



Що передувало: 24 січня Вищий антикорупційний суд відмовив в обранні запобіжного заходу колишньому представнику президента в Криму й уповноваженому уряду в справах ЄСПЛ Борису Бабіну.

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