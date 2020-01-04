Тейлор рассказал о вооружении, которое Украина будет получать от США

Между Украиной и США продолжается обсуждение, какое именно вооружение нужно Украине, Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения.

Источник: бывший временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью ТСН. Тиждень

Прямая речь Тейлора: "Украинская власть, украинский министр обороны и его команда плотно сотрудничают с людьми в нашем Посольстве в Киеве, чтобы получить ответ именно на этот вопрос. Мы хотели бы продолжить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генштаба о том, какие конкретно системы вам нужны. Такого рода обсуждения продолжаются".

Детали: Тейлор добавил, что Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения.

Дословно: "Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, беспилотники, радиокоммуникационное оборудование. Это то, что поступает. ... Это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян", - заявил дипломат.

Напомним,