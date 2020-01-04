Тейлор рассказал о вооружении, которое Украина будет получать от США

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Суббота, 4 января 2020, 22:29

Между Украиной и США продолжается обсуждение, какое именно вооружение нужно Украине, Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения.

Источник: бывший временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью ТСН. Тиждень

Прямая речь Тейлора: "Украинская власть, украинский министр обороны и его команда плотно сотрудничают с людьми в нашем Посольстве в Киеве, чтобы получить ответ именно на этот вопрос. Мы хотели бы продолжить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генштаба о том, какие конкретно системы вам нужны. Такого рода обсуждения продолжаются".

Детали: Тейлор добавил, что Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения.

Дословно: "Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, беспилотники, радиокоммуникационное оборудование. Это то, что поступает. ... Это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян", - заявил дипломат.

Напомним, 

  • В конце декабря президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, который содержит военную помощь Украине на сумму в $300 миллионов. 

  • В декабре Украина заключила новый контракт на поставку второй партии противотанкових ракетных комплексов Javelin производства США. В 2018 году США продали Украине более 200 ракет и 37 пусковых установок. 

Темы: США армия оружие


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