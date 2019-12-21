Помощь Украине и санкции против России: Трамп подписал оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, который содержит военную помощь Украине на сумму в $300 миллионов и санкции российских газопроводов.

Источник: Белый дом в Facebook, The Hill

Прямая речь: "Это исторический день для американских вооруженных сил. Всего за несколько минут я с гордостью подпишу закон о крупнейшей в истории инвестиции в военных США ... Сегодня также отмечается еще одно важное достижение, когда мы официально открыли новый вид наших военных сил (космические силы – УП). Это очень большой и важный момент."

Детали: Закон о бюджете предусматривает $738 миллиардов на оборону. Он включает 12 недель оплачиваемого отпуска для военных по уходу за детьми и повышение им зарплат, создание космических войск и строительство стены на южной границе.

Что предшествовало: Обе палаты Конгресса США поддержали оборонный бюджет на 2020 год и направили его на подпись президенту Дональду Трампу.