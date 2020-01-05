Российские наемники 4 раза открывали огонь – ООС

4 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Боевики открывали огонь вблизи Авдеевки, Верхнеторецкого, Водяного и Новолуганского.

Как сообщалось ранее, двое бойцов получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Напомним: