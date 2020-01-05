Российские наемники 4 раза открывали огонь – ООС
Воскресенье, 5 января 2020, 06:10
4 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."
Детали: Боевики открывали огонь вблизи Авдеевки, Верхнеторецкого, Водяного и Новолуганского.
Как сообщалось ранее, двое бойцов получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.
Напомним:
- 3 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда