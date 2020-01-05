Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки - NYT

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о ликвидации командующего иранскими силами "Эль-Кудс", генерала Касема Сулеймани вопреки разногласиям в администрации США на фоне новых разведданных.

Источник: The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации

Детали: По данным издания, военные чиновники предложили убить Сулеймани, расценивая это как "самый крайний ответ", не предполагая, что Трамп пойдет на это.

"К вечеру четверга президент пошел на крайний вариант. Высшие чиновники Пентагона были ошеломлены. Трамп принял решение несмотря на споры в администрации о новых разведданных, которые предупреждали об угрозах посольствам США, консульствам и военному персоналу в Сирии, Ираке и Ливане".

"Военные чиновники заявляли о том, что генерал Сулеймани, который только что завершил поездку в Сирию, Ливан и Ирак, планировал "неизбежную" атаку, которая может унести сотни жизней. Однако другие официальные лица высказывали скепсис по поводу обоснованности удара по Сулеймани. По словам одного из высокопоставленных чиновников, новые разведданные по состоянию на 30 декабря указывали, что ситуация на Ближнем Востоке нормальная, а в поездках Сулеймани нет ничего необычного", - пишет NYT.

По данным источников, разведка пришла к выводу, что атака, которые якобы планировал Сулеймани, не были неизбежными.

В частности, лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не одобрил никаких планов Сулеймани о возможных атаках и просил иранкого генерала приехать в Тегеран для дальнейших консультаций на эту тему. По данным разведки, эта просьба была озвучена не менее чем за неделю до смерти Сулеймани.

Напомним,