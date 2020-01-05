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Убийство в Каховке: ГБР расследует возможную причастность полицейского

Воскресенье, 5 января 2020, 18:56
Убийство в Каховке: ГБР расследует возможную причастность полицейского

ГБР расследует возможную причастность к резонансному убийству в Каховке полицейского, который в день убийства праздновал Новый год с подозреваемым.

Источник: Государственное бюро расследований, Мост, Громадське

Детали: ГБР начало расследование в отношении работника одного из отделов ГУНП Нацполиции в Херсонской области, который может быть причастен к убийству. Производство открыто по факту возможного превышения стражем власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Дословно ГБР: "Инцидент произошел около 6 утра 1 января. В результате конфликта один из его участников (бывший работник милиции) совершил несколько выстрелов в своего оппонента. От полученных ранений потерпевший через два дня умер в больнице.

По информации местных жителей, к нанесению телесных повреждений и убийству потерпевшего может быть причастен работник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве".

"Следователями ГБР проводится комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия. В том числе, будет дана правовая оценка выдаче подозреваемому в убийстве разрешения на использование оружия".

Детали: Вместе с тем, как сообщает местное издание Мост, родственники убитого подозревают, что стрелков самом деле было несколько.

По их словам, в доме как раз праздновала компания друзей подозреваемого в убийстве, и выстрелы были осуществлены из трех видов оружия.

"Реаниматолог вышел и сказал, что там железные шары из автомата. И вообще сказал, что там было три вида, три разных оружия", - сообщила мать погибшего Елена Чебукина.

Но полиция, по словам протестующих, говорит только об одном виде оружия.

Как пишет издание, погибшего расстрелял гражданский муж его бывшей жены. Все началось со словесной перепалки из-за того, кто будет воспитывать ребенка женщины. Якобы отчим захотел забрать сына у его родного отца.

Вместе с тем, мать убитого Владимира Чебукина Елена рассказала "Громадському", что у сожительницы был сын от Владимира, из-за которого будущий нападавший Юрий постоянно с ним ссорился.

Она уточнила, что общалась с семьей девушки, а сын ее и Владимира часто бывал у них дома.

В то же время, мать отметила, что в последнее время отношения между мужчинами ухудшились. Речь шла даже о том, что нападавший отсудит сына у Владимира.

Прямая речь матери убитого: "Он (Владимир - ред.) настолько сильно любил своего сына, что его могли вызвать на какую-то провокацию, поехать разбираться... В ночь убийства выяснилось, что у них была длинная переписка, они ссорились между собой. Были свидетели, которые говорили, что у них были постоянные скандалы".

Предыстория:

  • В Каховке второй день продолжаются протесты под управлением полиции с требованием полного расследования резонансного убийства местного жителя Владимира Чебукина, которое произошло утром 1 января.
  • По версии следствия, 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в Чебукина, от полученных огнестрельных ранений тот скончался.
  • Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога, полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство. Во время перестрелки на месте присутствовал сотрудник полиции, который стал основным свидетелем резонансного убийства.
  • Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев пообещал контролировать ход расследования.
  • Начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин заявил, что для беспристрастного расследования убийства дело передано в следственное управление областного главка полиции.
  • Как сообщил участникам акции в воскресенье начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Херсонской области Николай Вербицкий, по делу назначен ряд экспертиз, в том числе повторная судебно-медицинская экспертиза трупа.

Украинская правда

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Темы: Херсонская областьубийствополицияГБР
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