Турция начала перебрасывать войска в Ливию

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Понедельник, 6 января 2020, 00:16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале отправки войск в Ливию.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на интервью Эрдогана для CNN Turk

Детали: По его словам, задачей военных является "координация и обеспечение стабильности". Анкара поддерживает международно признанное правительство национального согласия, который возглавляет генерал Халиф Хафтар.

Предыстория:

  • Парламент Турции 2 января одобрил меморандум о направлении войск в Ливию в поддержку признанного ООН национального правительства страны. Таким образом они поддержали инициативу президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Украинская правда
Темы: Турция Ливия


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