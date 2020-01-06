Турция начала перебрасывать войска в Ливию
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Понедельник, 6 января 2020, 00:16
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале отправки войск в Ливию.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на интервью Эрдогана для CNN Turk
Детали: По его словам, задачей военных является "координация и обеспечение стабильности". Анкара поддерживает международно признанное правительство национального согласия, который возглавляет генерал Халиф Хафтар.
Предыстория:
- Парламент Турции 2 января одобрил меморандум о направлении войск в Ливию в поддержку признанного ООН национального правительства страны. Таким образом они поддержали инициативу президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Украинская правда
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