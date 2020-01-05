Турция начала перебрасывать войска в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале отправки войск в Ливию.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на интервью Эрдогана для CNN Turk

Детали: По его словам, задачей военных является "координация и обеспечение стабильности". Анкара поддерживает международно признанное правительство национального согласия, который возглавляет генерал Халиф Хафтар.

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