Зеленский перед саммитом НАТО посетит Турцию – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский накануне саммита НАТО в Вильнюсе посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщило турецкое издание Sabah, пишет "Европейская правда".

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля. 6 июля президент Зеленский находится с визитом в Болгарии.

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По информации издания, Зеленский и Эрдоган встретятся в Стамбуле.

Визит состоится накануне завершения действия "зерновой сделки" 17 июля.

Российская сторона угрожает после 17 июля прекратить участие в "зерновой сделке", которая делает возможным экспорт сельскохозяйственной продукции из черноморских портов Украины в условиях войны.

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Издание Financial Times тем временем сообщило, что ЕС рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка", чтобы сохранить "зерновую сделку".

Это предложение уже раскритиковала посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева.