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Зеленский перед саммитом НАТО посетит Турцию – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 6 июля 2023, 15:28

Президент Украины Владимир Зеленский накануне саммита НАТО в Вильнюсе посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщило турецкое издание Sabah, пишет "Европейская правда".

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля. 6 июля президент Зеленский находится с визитом в Болгарии.

По информации издания, Зеленский и Эрдоган встретятся в Стамбуле.

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Визит состоится накануне завершения действия "зерновой сделки" 17 июля. 

Российская сторона угрожает после 17 июля прекратить участие в "зерновой сделке", которая делает возможным экспорт сельскохозяйственной продукции из черноморских портов Украины в условиях войны. 

Издание Financial Times тем временем сообщило, что ЕС рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка", чтобы сохранить "зерновую сделку". 

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Это предложение уже раскритиковала посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева.

Темы: ЗеленскийТурцияНАТО
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